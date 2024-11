Fatta luce sull’omicidio del giovane, allora 25enne, ucciso da diversi colpi di fucile la tarda serata dell’1 aprile del 2010

Alle prime luci dell’alba di oggi,a Monasterace e Reggio Calabria, i Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa ieri dal gip presso il Tribunale di Locri su richiesta di quella Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto due fratelli, Remo, di 31 anni e Maurizio Sorgiovanni di 28 anni, entrambi di Monasterace - di cui uno già detenuto presso il carcere di Reggio Calabria a seguito dell’operazione denominata “Confine 2” - ritenuti responsabili del reato di omicidio (aggravato dalla premeditazione e per aver commesso il fatto per futili motivi) e altro, perpetrato nei confronti dell’allora 25enne Angelo Ronzello, avvenuto nella tarda serata dell’1 aprile 2010, mediante l’esplosione di diversi colpi di fucile.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina alle ore 11.30al Comando Gruppo dei Carabinieri di Locri, alla presenza del Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, Dott. Luigi D’Alessio.