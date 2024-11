L’agguato avvenuto la sera del 15 dicembre 2015 nella frazione Longobardi. Decisivi la ricostruzione 3D della scena del delitto e il ritrovamento di un paio di guanti in lattice

La Polizia di Stato di Vibo Valentia sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno dei responsabili dell’omicidio di Francesco Fiorillo avvenuto tra le ore 21:00 e le ore 21.30 del 15 dicembre 2015 in Contrada Suriani della Frazione Longobardi di Vibo Valentia. Si tratta di Antonio Zuliani, di Piscopio.

Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia e del Servizio Centrale Operativo di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, hanno accertato che Francesco Fiorillo all’atto di rincasare presso la propria abitazione, subiva un agguato ad opera di almeno due killer, che, dopo averlo atteso, nascosti nella vegetazione presente nei pressi del cancello di ingresso del suo podere, uscivano allo scoperto ed esplodevano contro di lui sette colpi d’arma da fuoco, con due diverse armi, attingendolo, attraverso il parabrezza con tutti e sette i colpi.

La ricostruzione in 3D della scena del crimine effettuata dal Servizio polizia Scientifica ha fornito un contributo importante nella risoluzione del caso. Durante le indagini sono stati sequestrati un paio di guanti in lattice di colore nero, di cui uno con l’indice tagliato, custoditi all’interno di una busta in cellophane di colore bianco, trovati a circa 75 metri di distanza dall’abitazione di Fiorillo, sulla via di fuga utilizzata dai killer. Gli accertamenti tecnici permettevano di individuare le tracce di residui di polvere da sparo sul guanto che aveva il dito indice tagliato, sul quale veniva anche isolato il profilo biologico di un individuo di sesso maschile. Le successive comparazioni biologiche tra il profilo isolato sul guanto e il profilo di Zuliani, permettevano di ottenere un match positivo.