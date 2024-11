«Come presidente dell'Unicef Italia esprimo le mie più sentite congratulazioni e felicitazioni al presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto per la sua nomina, da parte della CARLE (Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti regionali europei), a Coordinatore del Gruppo di lavoro “Better regulation & Policy evaluation”. Al presidente Irto auguro davvero un buon lavoro». Così in una nota Francesco Samengo: «I bambini – continua- rappresentano i ‘mattoni’ delle nostre comunità perché saranno gli adulti di domani ed è a loro che il nostro sguardo deve essere diretto. Società più giuste e inclusive si possono costruire solo applicando politiche basate su un approccio di equità ponendo particolare attenzione sui bambini e sugli adolescenti, garantendo loro uguali diritti e accesso ad un'istruzione di qualità.

Oggi nell'Unione Europea vivono almeno 100 milioni di bambini e adolescenti: è importante che sia assicurata la loro voce sulle decisioni relative al loro futuro. Proprio in questi giorni abbiamo lanciato i risultati di un sondaggio (“L’Europa che i bambini vogliono”), a cui hanno risposto quasi 14.000 bambini e giovani di 23 paesi, fornendo oltre 38.000 risposte a temi quali la sicurezza scolastica, il cambiamento climatico, l'ambiente familiare e il comportamento online. L'indagine, tra le altre cose, mostra che il 53% dei bambini e dei giovani dai 10 anni in su sono preoccupati di non trovare un lavoro nel futuro, soprattutto in Italia, Serbia, Spagna, Irlanda e Bulgaria”».