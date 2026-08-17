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Cronaca

Ultraleggero disperso, il video girato a Torremezzo

Un video girato a Torremezzo potrebbe fornire elementi nelle ricerche dell’ultraleggero disperso con due avvocati a bordo. Guarda cosa mostra

17 agosto, 2026
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calabria
Il giallo

Franco Fava trovato morto a Stignano, non si esclude l’ipotesi dell’omicidio: fermata la moglie

I carabinieri hanno rinvenuto tracce di sangue accanto al cadavere del 50enne. Il decesso sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i coniugi: l’operaio avrebbe sbattuto la testa e perso conoscenza quasi subito
Franco Fava trovato morto a Stignano, non si esclude l’ipotesi dell’omicidio: fermata la moglie\n
Il profilo

Elvis Metvelaj, chi è l’uomo fermato per l’omicidio di Ornella Forastefano

Nato in Albania nel 1984 e residente da anni in Calabria, frequentava da qualche tempo la quarantaseienne. Restano da chiarire luogo, movente e dinamica del delitto
Antonio Alizzi
Elvis Metvelaj, chi è l’uomo fermato per l’omicidio di Ornella Forastefano
SOSPETTA INTOSSICAZIONE

San Lucido, sospetto focolaio di intossicazione alimentare: stop cautelativo alla vendita di cozze

Diversi accessi al Pronto soccorso con sintomi compatibili con una tossinfezione alimentare. Il sindaco Cosimo De Tommaso ha disposto il blocco cautelativo dei molluschi in un esercizio commerciale. Al via le verifiche dell’autorità sanitaria
Francesca Lagatta
San Lucido, sospetto focolaio di intossicazione alimentare: stop cautelativo alla vendita di cozze\n
L’emergenza

Carceri calabresi, nel 2025 due suicidi e 158 tentativi: l’allarme del Sappe

Sono stati 488 gli atti di autolesionismo, 402 le colluttazioni e 95 i ferimenti. Il sindacato: «Dati allarmanti, servono più agenti nelle sezioni detentive»
Redazione
Carceri calabresi, nel 2025 due suicidi e 158 tentativi: l’allarme del Sappe\n

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Società

"Il Cenacolo", una vita tra gli invisibili

17 agosto 2026
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Salta il consiglio comunale di Catanzaro

17 agosto 2026
Ore 12:19
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'Ndrangheta, fenomeno da debellare partendo da scuola

17 agosto 2026
Ore 12:15
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Cronaca

Caso Perrotta, parla il legale dei fratelli Orsino

17 agosto 2026
Ore 12:12
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Società

'Ndrangheta, fenomeno da debellare partendo da scuola

17 agosto 2026
Ore 12:15
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17 agosto 2026
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17 agosto 2026
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17 agosto 2026
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Società

'Ndrangheta, fenomeno da debellare partendo da scuola

17 agosto 2026
Ore 12:15
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Cronaca

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17 agosto 2026
Ore 12:12
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"Il Cenacolo", una vita tra gli invisibili

17 agosto 2026
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Politica

Salta il consiglio comunale di Catanzaro

17 agosto 2026
Ore 12:19
Salta il consiglio comunale di Catanzaro
Immagini da verificare

Ultraleggero disperso, un video girato a Torremezzo potrebbe aiutare le ricerche nel Cosentino | VIDEO

Il filmato risale alle 20.25 di domenica. L’aereo ripreso volava a bassa quota, ma non è stato identificato come quello scomparso
Francesca Lagatta
17 agosto 2026
Ore 14:05
Ultraleggero disperso, un video girato a Torremezzo potrebbe aiutare le ricerche nel Cosentino | VIDEO\n
L’INTERVISTA

Morte di Antonio Perrotta, la difesa degli Orsino: «Domenico colpì per difendere il fratello, fu solo un pugno e non un pestaggio»

VIDEO | L’avvocato Alessandro Gaeta ricostruisce la drammatica serata sulla base di quanto riferito da Umberto Orsino nel corso dell’udienza di convalida del fermo: «Li ha fatti entrare un buttafuori da una porta laterale». Poi parla della lite e dello stato d’animo dei suoi assistiti: «Per loro è una grande tragedia, stanno malissimo»
Francesca Lagatta
17 agosto 2026
Ore 13:06
Morte di Antonio Perrotta, la difesa degli Orsino: «Domenico colpì per difendere il fratello, fu solo un pugno e non un pestaggio»\n
Dolore immenso

Ornella Forastefano, il dolore della figlia: «Ti amo per sempre mamma, avevo ancora bisogno di te. Io e Ettore saremo forti»

In un lungo messaggio su Facebook la figlia della donna trovata ieri agonizzante a Trebisacce racconta il legame con la madre e i sacrifici fatti dalla donna per lei e il fratello: «Ci hai cresciuti da sola, ora ci daremo forza a vicenda»
Redazione Cronaca
17 agosto 2026
Ore 12:14
Ornella Forastefano, il dolore della figlia: «Ti amo per sempre mamma, avevo ancora bisogno di te. Io e Ettore saremo forti»\n
La decisione

‘Ndrangheta: lascia il carcere per gli arresti domiciliari il boss delle Preserre Gaetano Emanuele

Alla base della decisione vi sono le condizioni di salute allo stato incompatibili con il regime carcerario. È coinvolto nell’operazione antimafia Jerakarni
G. B.
17 agosto 2026
Ore 10:52
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Ultimi aggiornamenti

Aereo ultraleggero scomparso in Calabria, ricerche nell’entroterra: a bordo due avvocati – NOMI 

Ai comandi Carlo Arnulfo, romano di 64 anni. I soccorritori ritengono improbabile che il velivolo decollato da Capo d’Orlando sia finito in mare perché sarebbe stato notato dai bagnanti. In azione Vigili del fuoco ed Esercito
Redazione Cronaca
17 agosto 2026
Ore 10:17
Aereo ultraleggero scomparso in Calabria, ricerche nell’entroterra: a bordo due avvocati –\u00A0NOMI\u00A0\n
Tutti i numeri

Sanità calabrese, il bilancio 2025 chiude in positivo: utile consolidato da 35,35 milioni di euro

La Giunta regionale ha approvato il bilancio del Servizio sanitario: la Gestione sanitaria accentrata registra un utile di 242,55 milioni, mentre gli altri enti chiudono con una perdita di 207,72 milioni
Redazione Politica
17 agosto 2026
Ore 10:02
Sanità calabrese, il bilancio 2025 chiude in positivo: utile consolidato da 35,35 milioni di euro\n
Il fascicolo

Omicidio De Tursi, le denunce che hanno fatto riaprire il caso: l’incontro con l’ex amico e le rivelazioni del commerciante

«Perché mi avete ammazzatto Gabriele?»: la madre Anna Dattoli ha raccontato ai carabinieri drammatico faccia a faccia con Michele Mercadante e le confidenze di un conoscente che puntano il dito contro il figlio del boss Salvatore Giglio
Alessia Truzzolillo
17 agosto 2026
Ore 09:52
Omicidio De Tursi, le denunce che hanno fatto riaprire il caso: l’incontro con l’ex amico e le rivelazioni del commerciante\n
Nuovo caso

Corigliano, colpo nella stazione di servizio dell’imprenditore Rugna: rubati 10mila euro dalla cassa automatica

Nuovo episodio ai danni di un’attività riconducibile all’imprenditore, già interessato nei mesi scorsi da intimidazioni e furti. La Polizia acquisisce le immagini della videosorveglianza
Matteo Lauria
17 agosto 2026
Ore 09:29
Corigliano, colpo nella stazione di servizio dell’imprenditore Rugna: rubati 10mila euro dalla cassa automatica\n
Il report

Estate di controlli della Gdf in Calabria: quasi un’attività su due irregolare, scoperti 67 lavoratori in nero

Controlli della Guardia di finanza lungo gli 800 chilometri di costa: impiegati oltre 3.800 militari. Sequestrati anche 454mila prodotti, quattro complessi balneari e sei chili di droga
Redazione Cronaca
17 agosto 2026
Ore 08:53
Estate di controlli della Gdf in Calabria:\u00A0quasi un’attività su due irregolare, scoperti 67 lavoratori in nero\n
Gli sviluppi dell’inchiesta

Ornella Forastefano, Metvelai resta in carcere: a Bari si decide sulla convalida del fermo

Il compagno della 46enne era stato rintracciato dai carabinieri al porto mentre si apprestava a raggiungere l’Albania. Indagini coordinate tra le Procure di Castrovillari e Bari. Dall’autopsia attesi elementi decisivi sulle cause della morte
Matteo Lauria
17 agosto 2026
Ore 08:42
Ornella Forastefano, Metvelai resta in carcere: a Bari si decide sulla convalida del fermo\n
L’inchiesta

Scontro mortale tra imbarcazioni a Vibo Marina,  conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo di Domenico Campana 

La Procura che sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ha incaricato l’equipe di medicina legale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro 
Luana Costa
17 agosto 2026
Ore 08:33
Scontro mortale tra imbarcazioni a\u00A0Vibo Marina,\u00A0 conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo di Domenico Campana\u00A0\n
Ore di angoscia

L’ultraleggero scomparso in Calabria era diretto a Sibari: ultimo contatto agganciato da una cella telefonica a Fuscaldo

Aereo partito da Capo d’Orlando, le ricerche sono iniziate alle 21,05 di ieri dopo una segnalazione dei familiari delle due persone a bordo: andranno avanti per tutta la giornata
Redazione Cronaca
17 agosto 2026
Ore 08:16
L’ultraleggero scomparso in Calabria era diretto a Sibari: ultimo contatto agganciato da una cella telefonica a Fuscaldo\n
L’intervento

Polizia, maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori a Cittanova: figlio allontanato da casa

Disposto il divieto di avvicinamento. Il provvedimento cautelare ha così interrotto la situazione di disagio alla quale era sottoposta la famiglia dell’uomo 
17 agosto 2026
Ore 07:39
Polizia, maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori a Cittanova:\u00A0figlio allontanato da casa
Col fiato sospeso

Ultraleggero scomparso nel Cosentino con due persone a bordo, ricerche tra Fuscaldo e Falconara Albanese

Del velivolo si sarebbero perse le tracce durante il volo lungo il Tirreno cosentino. Scattata la macchina dei soccorsi: le operazioni si concentrano nell’area compresa tra i due comuni
Redazione
17 agosto 2026
Ore 06:36
Ultraleggero scomparso nel Cosentino con due persone a bordo, ricerche tra Fuscaldo e Falconara Albanese\n
Caso nazionale

La "Paranza" di Avella e la bomba a Ranucci: i segreti della filiera criminale e il tradimento tecnologico della Fiat 500X

Un viaggio tra i dettagli tecnici dell'attentato al conduttore di Report: dall'esplosivo industriale fuori commercio al monitoraggio GPS che ha incastrato il commando campano
Redazione Cronaca
17 agosto 2026
Ore 06:06
La \"Paranza\" di Avella e la bomba a Ranucci: i segreti della filiera criminale e il tradimento tecnologico della Fiat 500X\n
Alla fonda

Amalya incanta la baia di Santa Venere: a Vibo Marina il superyacht da 78 metri e 150 milioni di dollari

Il gigante della flotta Admiral, proveniente da Positano, ha attirato gli sguardi dalla litoranea che conduce a Pizzo. Piscina, eliporto e ampi spazi esterni per un panfilo che ha debuttato nel 2025 al Monaco Yacht Show
Giuseppe Addesi
16 agosto 2026
Ore 15:59
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La decisione

Omicidio nella Sibaritide, la salma di Ornella Forestefano trasferita a Catanzaro per l’autopsia

La donna è deceduta nella notte dopo essere arrivata in gravi condizioni all’ospedale di Trebisacce. La Procura di Castrovillari ha disposto il trasferimento del corpo alla Dulbecco. Fermato il compagno, interrogato dagli inquirenti
Luana Costa
16 agosto 2026
Ore 14:22
Omicidio nella Sibaritide, la salma di Ornella Forestefano\u00A0trasferita a Catanzaro per l’autopsia\n
Controlli antidroga

Crotone, nasconde 35 grammi di droghe sintetiche negli slip: arrestato 

La sostanza, tra ketamina, ecstasy e MDMA, era già suddivisa in dosi. L'uomo è stato posto ai domiciliari
Redazione
16 agosto 2026
Ore 14:21
Crotone, nasconde 35 grammi di droghe sintetiche\u00A0negli slip: arrestato\u00A0\n
La tragedia

Ornella Forastefano, il bar gestito insieme ai figli e la relazione con Metvelaj: ancora dubbi sul movente dell’omicidio

La donna è imparentata con il presunto reggente del clan della Sibaritide ma la circostanza non sarebbe legata ai fatti. Il suo compagno Metvelaj avrebbe invece precedenti per reati in materia di stupefacenti
Redazione Cronaca
16 agosto 2026
Ore 14:03
Ornella Forastefano, il bar gestito insieme ai figli e la relazione con Metvelaj: ancora dubbi sul movente dell’omicidio\n
Caccia ai ladri

Furto al museo di Messina, senza esito i controlli agli imbarchi per Villa San Giovanni

I ladri avrebbero approfittato della processione della Vara per entrare nel museo: recuperate alcune tavole del Polittico abbandonate durante la fuga
Redazione
16 agosto 2026
Ore 13:56
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