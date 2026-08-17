Ultraleggero disperso, il video girato a Torremezzo

I carabinieri hanno rinvenuto tracce di sangue accanto al cadavere del 50enne. Il decesso sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i coniugi: l’operaio avrebbe sbattuto la testa e perso conoscenza quasi subito
Diversi accessi al Pronto soccorso con sintomi compatibili con una tossinfezione alimentare. Il sindaco Cosimo De Tommaso ha disposto il blocco cautelativo dei molluschi in un esercizio commerciale. Al via le verifiche dell’autorità sanitaria
VIDEO | L’avvocato Alessandro Gaeta ricostruisce la drammatica serata sulla base di quanto riferito da Umberto Orsino nel corso dell’udienza di convalida del fermo: «Li ha fatti entrare un buttafuori da una porta laterale». Poi parla della lite e dello stato d’animo dei suoi assistiti: «Per loro è una grande tragedia, stanno malissimo»
In un lungo messaggio su Facebook la figlia della donna trovata ieri agonizzante a Trebisacce racconta il legame con la madre e i sacrifici fatti dalla donna per lei e il fratello: «Ci hai cresciuti da sola, ora ci daremo forza a vicenda»
Ai comandi Carlo Arnulfo, romano di 64 anni. I soccorritori ritengono improbabile che il velivolo decollato da Capo d’Orlando sia finito in mare perché sarebbe stato notato dai bagnanti. In azione Vigili del fuoco ed Esercito
La Giunta regionale ha approvato il bilancio del Servizio sanitario: la Gestione sanitaria accentrata registra un utile di 242,55 milioni, mentre gli altri enti chiudono con una perdita di 207,72 milioni
«Perché mi avete ammazzatto Gabriele?»: la madre Anna Dattoli ha raccontato ai carabinieri drammatico faccia a faccia con Michele Mercadante e le confidenze di un conoscente che puntano il dito contro il figlio del boss Salvatore Giglio
Il compagno della 46enne era stato rintracciato dai carabinieri al porto mentre si apprestava a raggiungere l’Albania. Indagini coordinate tra le Procure di Castrovillari e Bari. Dall’autopsia attesi elementi decisivi sulle cause della morte
Il gigante della flotta Admiral, proveniente da Positano, ha attirato gli sguardi dalla litoranea che conduce a Pizzo. Piscina, eliporto e ampi spazi esterni per un panfilo che ha debuttato nel 2025 al Monaco Yacht Show
La donna è deceduta nella notte dopo essere arrivata in gravi condizioni all’ospedale di Trebisacce. La Procura di Castrovillari ha disposto il trasferimento del corpo alla Dulbecco. Fermato il compagno, interrogato dagli inquirenti
La donna è imparentata con il presunto reggente del clan della Sibaritide ma la circostanza non sarebbe legata ai fatti. Il suo compagno Metvelaj avrebbe invece precedenti per reati in materia di stupefacenti