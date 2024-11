L’8 aprile prossimo sarà un anno che Michele Porcelli ci ha tragicamente lasciato. E proprio quel giorno alle ore 12, nella sua Limbadi, la famiglia in sua memoria scoprirà una lapide posta sulla facciata della casa (via Gramsci 23, sotto la Villa Comunale) in cui visse con i suoi amati genitori, Giuseppe Porcelli e Anna Sergi. Alla cerimonia che ricorderà il nostro Michele prenderanno parte anche il sindaco Pantaleone Mercuri e il parroco don Cosma Raso.