Deteneva in un vecchio magazzino un arsenale, costituito da un fucile cal.12, un caricatore per pistola, 13 colpi di pistola cal. 38, 25 cartucce cal. 357 magnum e 6 per fucile cal. 12, tutto detenuto illegalmente. È quanto scoperto stamattina a San Calogero dai Carabinieri della locale Stazione, unitamente al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, a carico di Rosario Ventrice, 71enne commerciante del luogo.



Questo l’esito di un mirato servizio svolto sotto le direttive della Compagnia di Tropea, e volto al contrasto della detenzione illegale di armi nel territorio di competenza. Il commerciante, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.