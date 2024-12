Un ragazzo di origine italiana è tra le persone rimaste ferite nell’attentato terroristico ai mercatini di Natale di Magdeburgo verificatosi venerdì scorso. Si tratta di Marco Forciniti, 40enne, figlio di un uomo di Pietrapaola, comune con poco più di 1000 residenti in provincia di Cosenza.

La notizia è stata resa nota dal sindaco del paese del Cosentino, Manuela Labonia: «La città di Pietrapaola e l’Italia intera condannano fermamente il vile attentato terroristico che ha scosso la scorsa notte la città di Magdeburgo, in Germania, dove sono rimaste uccise diverse persone e molte altre ferite anche gravemente. Tra i feriti che ancora lottano per la loro vita, purtroppo, ci è giunta notizia esserci un giovane, figlio di un nostro concittadino».

Forciniti è un dipendente di Volkswagen e si trovava ai mercatini con la fidanzata quando è stato colpito e sbalzato per la forza dell'impatto. È nato a Gifhorn nella Bassa Sassonia ed è residente a Wolfsburg, è attualmente ricoverato in ospedale, dopo aver subito un intervento alle gambe e alla caviglia, ma non sarebbe in pericolo di vita.

«In questi attimi di grande sconforto esprimiamo grande vicinanza alla famiglia e l’auguri di pronta guarigione al giovane – ha continuato il sindaco -. Infine, esprimiamo solidarietà alle famiglie di tutte le altre persone colpite e auguri di pronta guarigione agli altri feriti, riaffermando vicinanza alle istituzioni e al popolo tedesco e ribadendo il forte impegno dello Stato Italiano nella lotta al terrorismo, al fianco della Germania e in favore della stabilità e sicurezza dell’Europa intera».