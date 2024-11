Ad un anno dalla prematura scomparsa dell’appuntato scelto della Guardia di finanza Giuseppe Bucolo, il collega vice brigadiere Daniele Battelli, appassionato di sport, ha promosso l’iniziativa – patrocinata dal Comando generale del corpo – denominata “Un cuore in tour per Giuseppe”, con l’intento di ricordare l’appartenente al corpo scomparso e promuovere l’importanza dell’attività sportiva quale mezzo di prevenzione dell’infarto e delle altre malattie cardiovascolari.

Il viaggio effettuato in solitaria dallo stesso vice brigadiere Battelli– che attraversa tutta l’Italia, per 1400 km, con una bicicletta gravel appositamente attrezzata per il cicloturismo – prevede circa 8 tappe, con partenza da Milano (dove Bucolo prestava servizio) e termine a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), suo paese di origine.

Si conclude oggi la penultima tappa del tour, con arrivo a Reggio Calabria, ove il sovrintendente effettuerà una breve sosta nel centro cittadino, accolto da una rappresentanza di personale del locale Comando provinciale della Guardia di Finanza e dell’Associazione nazionale finanzieri in congedo, unitamente ad amici, colleghi ed altri cicloamatori.