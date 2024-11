Arriva in Cittadella un magistrato della Corte dei Conti. Ad avvalersi delle competenze di un magistrato contabile sarà lo stesso presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che in giornata ha individuato Raimondo Nocerino, quale consigliere giuridico in materia di contabilità pubblica.

Lo si legge nel decreto di nomina con cui il magistrato è stato nominato consulente del governatore fino a novembre del 2024. Il magistrato è stato componente del collegio del controllo concomitante a Roma, un organo della Corte dei Conti investito del compito di controllo sul corretto utilizzo dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza e sul fondo complementare. Successivamente ha ricoperto gli incarichi di componente delle sezioni riunite della Sicilia e delegato al controllo sulla gestione finanziaria Consap.

Il magistrato - secondo quanto si legge nel decreto - percepirà un compenso mensile di 2.500 euro per un incarico di consulenza. Contestualmente sono stati rinnovati gli incarichi di consulenza a Salvatore Gaetano, che si occupa dell'attuazione di obiettivi strategici nel territorio provinciale di Crotone, e a Ettore Figliolia, esperto di temi giuridici riguardanti l'azione di governo.