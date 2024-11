Gennaro Pulice, ex killer lametino, afferma che in ogni istituto c'era un responsabile di sezione addetto al mantenimento del «buon ordine» ( ASCOLTA L'AUDIO )

Cosa succede nelle carceri italiane e più in particolare in quelle calabresi? I collaboratori di giustizia danno una loro versione delle dinamiche carcerarie attraverso un racconto che va oltre i confini della realtà. Accade che la criminalità organizzata di stampo mafioso abbia le sue regole anche in regime detentivo. Fatti che sono stati illustrati dal collaboratore di giustizia Gennaro Pulice, ex killer lametino, al magistrato antimafia Domenico Guarascio.