È già passato quasi un anno da quella che rimarrà per sempre per tutti “la tragedia di San Pietro Lametino”, quando in una notte di tempesta morirono Stefania Signore e i suoi due piccoli Cristian e Nicolò. Vennero ritrovati subito Stefania e Cristian, mentre per Nicolò ci vollero sette giorni di ricerche che videro impegnati decine e decine di volontari. Il quattro ottobre, alle 15:30, una messa li ricorderà proprio nel luogo in scomparvero, dove venne ritrovata l’auto e dove adesso una lapide li ricorda. Prenderà parte alla cerimonia di commemorazione anche il vescovo di Lamezia Terme Giuseppe Schillaci.

Sulla vicenda è tutt’ora in corso un’indagine a carico di ignoti per omicidio colposo plurimo mentre su quella strada, diventata un vero e proprio fiume in piena, ancora alcun provvedimento è stato preso. Da allora Angelo Frijia, marito di Stefania Signore e padre dei due bimbi, si sta spendendo affinché venga resa giustizia ai suoi angeli e allo stesso tempo tragedie del genere non si verifichino più. L'invito per il quattro ottobre è portare un palloncino bianco in cui inserire un messaggio da destinare ai tre angeli.