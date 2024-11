Da quattro giorni la nave militare Trenton, della marina americana, staziona a circa 9 miglia dalla costa calabrese, di fronte a Praia a Mare, nell’alto Tirreno cosentino. L’imponente nave percorre una rotta lineare che non è passata inosservata ai tanti pescatori che giorno e notte battono la costa.

Utilizzata in numerose operazioni umanitaria, la nave Trenton non ha funzioni di tipo strettamente militare ma di supporto in attività di salvataggio o trasferimento di uomini e merci destinata a portare assistenza. Non è da escludere che possa tenersi pronta a fare da “ponte” per il trasbordo di viveri e medicinali per i profughi in arrivo o per gli stessi cittadini ucraini piegati dalle bombe russe.