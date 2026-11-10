Il Governo prepara il ritorno al voto diretto per i presidenti degli Enti sovracomunali e un sistema di affiancamento delle Amministrazioni a rischio infiltrazioni per evitare il commissariamento. Due novità che interessano da vicino il territorio vibonese. Ecco perché

Lasciate 12 anni fa in mezzo al guado dalla riforma (a metà) della legge Delrio, oggi le Province non piacciono a nessuno, tranne ai politici che vedono nello strapuntino di un posto in Consiglio o nella poltrona di presidente una blanda occasione di carriera e forse, soprattutto, di stipendio. Da quando Renzi cadde lasciando incompiuto il disegno di abolirle del tutto, si sono trascinate tra bilanci claudicanti, pochi fondi e tre grane belle grosse - strade, edilizia scolastica e difesa ambientale - che per i territori più piccoli, come quello vibonese, sono temi di prioritaria importanza. Ormai abituati a dovercele sorbire così come sono, nel corso degli anni la prospettiva di cancellarle ha perso vigore, lasciando spazio all’alternativa di riportarle ai vecchi sfarzi. Come dire, se non si possono eliminare, che almeno funzionino. O provino a farlo.

Il primo passo in questa direzione è il ritorno al voto diretto per presidenti e consiglieri provinciali. La prospettiva sta prendendo forma al Governo, insieme a un’altra proposta: prevenire le infiltrazioni criminali nei Comuni senza ricorrere subito ai commissariamenti. Due novità che toccano da vicino un territorio come quello vibonese, dove la caduta di un sindaco ha travolto anche la Provincia e la presenza della ’ndrangheta continua a condizionare la vita amministrativa pregiudicando indirettamente anche l’esercizio democratico del voto, perché un Comune commissariato rappresenta inevitabilmente la sospensione della rappresentanza democratica scelta dagli elettori. Ma tentare di tagliare la testa del serpente, commissariando gli enti in odore di mafia, non si è rivelata finora una soluzione efficace. Ora entrambe le questioni godono di particolare attenzione a Palazzo Chigi.

Dopo anni di annunci, rinvii e promesse bipartisan, l’Esecutivo ha inserito nella riforma del Testo unico degli enti locali il ritorno all'elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali, insieme a una revisione delle funzioni degli enti intermedi. Inoltre, è allo studio un sistema di affiancamento dei Comuni a rischio di infiltrazioni mafiose, pensato per intervenire prima che diventi inevitabile lo scioglimento.

Due questioni apparentemente distinte che, osservate dalla provincia di Vibo, raccontano in realtà la stessa difficoltà: quella di garantire continuità amministrativa, autonomia della politica e tutela della rappresentanza democratica in un territorio dove gli equilibri istituzionali si rivelano spesso fragili.

Il paradosso della Provincia: sei dimissioni a Zambrone hanno cambiato il vertice di Vibo

Per comprendere quanto il ritorno all'elezione diretta potrebbe incidere sul Vibonese basta ripercorrere ciò che è accaduto alla fine di settembre. Sei consiglieri comunali di Zambrone, tre di maggioranza e tre di opposizione, hanno rassegnato contestualmente le dimissioni, determinando la caduta dell'amministrazione guidata da Corrado L'Andolina.

Un terremoto politico locale che, per effetto delle norme introdotte dalla legge Delrio, si è immediatamente propagato alla Provincia. L'Andolina, infatti, era anche presidente dell'ente intermedio e, perdendo la carica di sindaco, è decaduto automaticamente dall'incarico provinciale.

Ma la vicenda ha riservato un ulteriore colpo di scena. Le dimissioni dei consiglieri erano state autenticate sabato 26 settembre, ma protocollate soltanto il lunedì successivo. Nell'intervallo, il 27 settembre, L'Andolina ha regolato i conti politici con chi gli aveva voltato le spalle e ha revocato la vicepresidenza provinciale a Domenico Console, nominando al suo posto Franco Barbalace, vicesindaco di Spilinga. Una scelta che ha determinato anche la successione alla guida dell'ente.

Oggi è dunque Barbalace a esercitare le funzioni di presidente della Provincia di Vibo Valentia, in attesa delle nuove elezioni che si svolgeranno il 27 dicembre. Tornata elettorale alla quale, secondo le regole attuali, non parteciperanno direttamente i cittadini, ma soltanto gli amministratori comunali aventi diritto al voto.

Il caso ha messo in evidenza un limite strutturale dell'attuale sistema. La stabilità di un ente che deve occuparsi di viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale dipende anche dalla tenuta politica del Comune amministrato dal suo presidente. Nel Vibonese sono bastate sei firme in un territorio che conta poco più di 1.700 residenti per modificare indirettamente la guida di un'istituzione che rappresenta cinquanta Comuni.

Con l'elezione diretta, invece, il presidente provinciale tornerebbe a ricevere un mandato autonomo dai cittadini, non più subordinato alla permanenza nella carica di sindaco. Una differenza sostanziale, che separerebbe le sorti dell'ente intermedio dalle crisi politiche dei singoli municipi.

Scioglimenti per mafia, il primato che pesa sulla democrazia vibonese

Ma c'è un altro capitolo della riforma che sembra scritto pensando a territori come quello vibonese. È quello che riguarda i Comuni esposti alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Secondo la ricognizione pubblicata da WikiMafia, la provincia di Vibo Valentia conta 28 scioglimenti comunali per mafia nella serie storica, collocandosi al quinto posto nazionale per numero di provvedimenti, dopo Reggio Calabria, Napoli, Caserta e Palermo. Un dato ancora più significativo se rapportato alle dimensioni del territorio, composto da appena 50 Municipi.

Negli ultimi anni, a partire dal 2022, il Vibonese ha assistito a una nuova sequenza di interventi dello Stato, con lo scioglimento per mafia di Soriano Calabro, Acquaro, Capistrano, Tropea e Stefanaconi. Emblematico il caso di Soriano Calabro, sciolto nuovamente nell'aprile 2026 dopo i precedenti del 2007 e del 2022. Tre commissariamenti in meno di vent'anni, a dimostrazione di quanto sia difficile spezzare il circuito delle infiltrazioni criminali e restituire stabilità alle istituzioni locali. Ai casi comunali si aggiunge quello, ancora più delicato, dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, sottoposta nel 2024 al secondo scioglimento per mafia della sua storia, dopo quello del 2010.

Una situazione che pone interrogativi non soltanto sulla capacità della politica di resistere alle pressioni della 'ndrangheta, ma anche sull'efficacia degli strumenti utilizzati per contrastarle. Perché il commissariamento, pur rappresentando un presidio fondamentale di legalità, comporta l'interruzione dell'esperienza amministrativa scelta dagli elettori. E nei territori dove gli scioglimenti si ripetono, il rischio è che il ritorno alle urne non basti a eliminare le condizioni che hanno consentito l'infiltrazione.

L'alternativa ai commissariamenti: aiutare i Comuni prima che sia troppo tardi

È proprio su questo terreno che il progetto del Governo introduce una possibile svolta. La riforma prevede infatti forme di affiancamento collaborativo per gli enti locali a rischio di infiltrazioni mafiose, con l'obiettivo di individuare e contrastare i condizionamenti criminali senza arrivare necessariamente allo scioglimento degli organi elettivi.

Una prospettiva che nel Vibonese potrebbe assumere particolare rilevanza. Significherebbe intervenire sulle vulnerabilità degli uffici, sulle procedure amministrative e sui settori maggiormente esposti alle pressioni criminali, cercando di preservare la continuità delle istituzioni democratiche.

Un metodo che può funzionare, però, soltanto in presenza di controlli e strumenti efficaci, in assenza dei quali si otterrebbe solo di prolungare la vita di amministrazioni già compromesse.

La sfida, soprattutto in una provincia come Vibo, sarà dunque trovare un equilibrio tra due esigenze irrinunciabili: impedire alla 'ndrangheta di condizionare le istituzioni e non privare inutilmente le comunità della propria rappresentanza democratica.

Più poteri alle Province, ma serviranno anche risorse e personale

L'altro grande interrogativo riguarda ciò che le Province potranno effettivamente fare una volta restituita ai cittadini la possibilità di eleggerne i vertici.

La riforma prevede il riordino delle funzioni fondamentali, attribuendo agli enti provinciali le attività che richiedono necessariamente una gestione sovracomunale. Tornerebbero anche gli assessori, mentre il sistema elettorale prospettato contempla un premio del 60% dei seggi alla coalizione vincente e la possibilità di evitare il ballottaggio al superamento del 40% dei voti.

Ma nel Vibonese il problema non è soltanto chi debba governare la Provincia. È anche con quali mezzi debba farlo. Strade provinciali che richiedono manutenzione, edifici scolastici bisognosi di interventi, difficoltà organizzative e carenze di risorse sono questioni che nessuna modifica del sistema elettorale può risolvere automaticamente.

Ed è qui che i due capitoli della riforma finiscono per incontrarsi. Una Provincia più forte potrebbe diventare anche un punto di riferimento per i piccoli Comuni, molti dei quali dispongono di strutture amministrative ridotte e devono affrontare procedure complesse, investimenti pubblici e responsabilità crescenti. Una maggiore capacità di coordinamento e assistenza amministrativa potrebbe contribuire anche a ridurre alcune delle vulnerabilità sulle quali prosperano le infiltrazioni criminali.

Una riforma ancora sulla carta, mentre il Vibonese aspetta risposte

Per il momento, però, nessuna delle novità annunciate è operativa. Il Governo si prepara a esaminare una legge delega che, anche dopo l'eventuale approvazione parlamentare, richiederà successivi decreti attuativi. Il termine previsto per il loro varo sarebbe di dodici mesi. Con la legislatura ormai nella sua fase conclusiva, è praticamente quasi certo che tocchi al prossimo Parlamento e al prossimo Governo completare il percorso.

Intanto, la Provincia di Vibo si prepara a scegliere il successore di L'Andolina ancora con il voto di secondo livello, mentre il territorio continua a misurarsi con le conseguenze degli scioglimenti per mafia.

Il Vibonese, con la sua storia recente, rappresenta uno dei banchi di prova più significativi di questa riforma. Perché qui il problema non è soltanto restituire ai cittadini il diritto di scegliere chi governa. È assicurare che chi viene eletto possa governare davvero, senza che la caduta di un piccolo Comune trascini con sé anche la Provincia e senza che le infiltrazioni mafiose continuino a interrompere ciclicamente il rapporto tra gli elettori e le loro istituzioni.