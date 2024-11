Malato da tempo, aveva offerto la sua testimonianza nella ricostruzione della storia del congiunto Rocco che la nostra emittente ha raccontato in una delle puntate di LaC Dossier

Si è spento, questa mattina, nella sua Gioiosa Jonica, Francesco Gatto. Attivista comunista, ha speso la sua vita per tenere viva la memoria del fratello Rocco, il primo testimone di giustizia calabrese assassinato della ’ndrangheta il 12 marzo del 1977 ed insignito, per il suo straordinario coraggio, della medaglia d’oro al valor civile. Ammalato da tempo, aveva offerto la sua testimonianza nella struggente ricostruzione della storia del fratello Rocco che la nostra emittente ha prodotto per LaC Dossier. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 a Gioiosa Ionica.

Ecco la puntata di LaC Dossier: