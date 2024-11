La stilista Elena Vera Stella e l’influencer Antonio Raffaele metterranno in vendita alcuni capi del brand Baciamiancora per acquistare beni made in Calabria con i quali creare cesti da donare

Un’iniziativa di raccolta fondi per l’acquisto di beni di prima necessità made in Calabria con i quali confezionare ceste da donare in occasione delle festività pasquali alle famiglie indigenti di Lamezia. Si chiama #unbacioperlamezia la campagna charity ideata da due lametini noti a livello nazionale: Elena Vera Stella, stilista, ed Antonio Raffaele, influencer e social media manager.



Entrambi appartenenti al mondo della moda hanno deciso di mettere insieme il proprio background per sostenere la città in un momento così difficile, dando la precedenza ai più deboli e cioè agli anziani e alle famiglie con bambini.



La raccolta fondi avverrà attraverso la vendita al pubblico di alcuni capi di abbigliamento ed accessori “Baciamiancora”, brand ideato da Elena Vera Stella e Caterina Misuraca. Sarà possibile visionare le foto collegandosi alla pagina fan di faceboook della stilista. L’intero ricavo della vendita sarà devoluto in beneficenza. I prezzi saranno simbolici perché lo scopo è sensibilizzare ulteriormente la comunità, già attiva, in questa fase di emergenza sanitaria che ha aumentato in dismisura i fabbisogni delle famiglie che già da prima si trovavano in difficoltà.



Una campagna charity con un doppio risvolto, spiegano gli organizzatori, non solo beneficenza alle famiglie, ma sostegno alle imprese locali con l’acquisto dei prodotti da donare. Inoltre saranno coinvolte alcune associazioni locali, come l’associazione culturale Alba al fine di individuare le famiglie a cui far pervenire questo gesto di solidarietà.

Saranno ben accette le eventuali donazioni da parte di aziende o privati. Sia per Elena Vera Stella che per Antonio Raffaele vale il motto: “In questo momento c’è più gioia nel dare che nel ricevere”.La campagna #unbacioperlamezia è sostenuta da Rotary e Rotaract Lamezia Terme, da sempre impegnati in attività benefiche. “Vis unita fortior” è il motto della città di Lamezia Terme che mai come in questo momento risulta essere di grande attualità.



Per contatti:

Elena Vera Stella 0968/ 1945943 email evstella@hotmail.com

Antonio Raffaele email youarecommunication@gmail.com