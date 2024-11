Conferenza stampa per presentare il Comitato provinciale e ribadire anche l'impegno per i minori. Presentata anche una raccolta fondi a sostegno del popolo ucraino

Lo scorso 8 marzo, si è tenuta nella sede di Confcommercio Crotone, la conferenza stampa di presentazione del Comitato provinciale Unicef di Crotone e la nomina apresidente del Comitato della giornalista Giusy Regalino. Erano presenti: il presidente regionale di UNICEF Calabria Giuseppe Raiola, l’ambasciatore nazionale di Unicef Michele Affidato, ilpresidente dell'Area Territoriale di Catanzaro di Confcommercio Calabria Unicef Pietro Falbo, il direttore di Confcommercio Calabria Area Centrale Giovanni Ferrarelli, il presidente dell'Area Territoriale di Crotone di Confcommercio Calabria Centrale Antonio Casillo, la segretaria del Comitato provinciale Unicef di Crotone Lucia Frontera, il presidente del Comitato provinciale Unicef di Catanzaro Costantino Mustari e il sacerdote ortodosso Vasyl Don Basilio Kulynyak, che ha avviato un centro raccolta di beni di prima necessita per il popolo ucraino. L'incontro e stato moderato da Antonella Marazziti, direttore di WeSud.

La neo presidente Giusy Regalino ha ringraziato i partecipanti ed ha messo in evidenza quello che sarà l'impegno del Comitato nei confronti dei minori. Ha fatto poi riferimento alla giornata internazionale dell'8 marzo, dedicata alle donne: il pensiero e andato al coraggio delle donne ucraine, che fuggono dal proprio paese per mettere in salvo i figli. La presidente racconta di aver gia incontrato un primo gruppo di ucraini (tra cui sette bambini) che sono arrivati in città e ha sottolineato l'importanza di fare rete con le altre associazioni per prestare assistenza ai bambini. Oggi gli ucraini, ma sono tanti i piccoli che vivono il disagio sociale ed economico. La segretaria Lucia Frontera ha parlato anche a nome dei giovani: «Siamo pronti a dare il nostro contributo».

La conferenza è stata un'occasione anche- e soprattutto - per sostenere l'attivita di raccolta fondi di Unicef avviata a Crotone, a sostegno del popolo ucraino. Come ha esposto l'ambasciatore nazionale Michele Affidato, soddisfatto dell'insediamento del nuovo Comitato, e stato infatti messo a disposizione un Iban per le donazioni. Il presidente regionale Giuseppe Raiola si e detto entusiasta per la sua prima uscita pubblica, e che questa sia avvenuta a Crotone: complimentandosi con Giusy Regalino, ha sottolineato anche la fortuna di avere Michele Affidato in Calabria.

Importante il protocollo d'intesa che lo stesso Raiola ha sottoscritto con Confcommercio Calabria Centrale (nella persona di Pietro Falbo), la quale ha messo a disposizione le proprie sedi provinciali all'Unicef Calabria. Hanno altresi preso parte alla conferenza stampa il sindaco di Caccuri Marianna Caligiuri, la presidente della Pro Loco Maria Grazia Grande, la presidente della Prociv Lucia De Paola e i numerosi nuovi volontari che hanno aderito al Comitato provinciale di Crotone.