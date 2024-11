Le lezioni saranno tenute da docenti e professionisti provenienti da tutta Italia e non solo: il programma sarà suddiviso in sei moduli che approfondiscono aspetti specifici

Si è svolta all'università Magna Graecia di Catanzaro la prima riunione inaugurale del tanto atteso master di I livello in emergenza ed urgenza extra ed intraospedaliero. «Un'opportunità formativa di alto livello pensata per preparare professionisti di ambito infermieristico competenti e preparati a gestire situazioni di emergenza con efficacia ed efficienza» è quanto si legge in una nota diffusa dalla scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore.

Il programma del master è suddiviso in sei moduli fondamentali, ognuno dei quali approfondisce aspetti specifici della gestione delle emergenze sanitarie. Il percorso inizia con il modulo 1 "118 e territorio", che tratta la gestione delle chiamate di emergenza e l'intervento sul territorio. Il modulo 2 si concentra sulle "Patologie dell'adulto", fornendo competenze dettagliate sulla gestione delle malattie più comuni in ambito medico. Seguono il modulo 3 "La patologia traumatica", il modulo 4 "Il ruolo dell'infermiere nell'emergenza-urgenza", il modulo 5 "La rianimazione cardiopolmonare" e infine il modulo 6 "Gestione clinica avanzata".

Il corpo docente del master è composto da illustri docenti e professionisti provenienti da tutto il territorio italiano ed europeo (Francia ed Inghilterra), garantendo una prospettiva ampia e approfondita sulla gestione delle emergenze sanitarie. Il direttore del master, il professor Federico Longhini, e il vice-direttore, la professoressa Patrizia Doldo, entrambi docenti dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, guideranno gli studenti attraverso un percorso formativo impegnativo ma altamente gratificante.

«Siamo entusiasti di offrire questa opportunità di formazione avanzata nel campo dell'emergenza ed urgenza» ha dichiarato il professor Federico Longhini. «Il nostro obiettivo è preparare figure infermieristiche altamente qualificate, pronte a fronteggiare le sfide che l'ambito sanitario impone, sia in ospedale che sul territorio. Il master rappresenta un importante passo avanti per l'Università Magna Graecia di Catanzaro nel suo impegno a fornire una formazione di qualità e a promuovere l'eccellenza nella gestione delle emergenze sanitarie.

Gli studenti avranno l'opportunità di acquisire competenze avanzate e di applicare le conoscenze teoriche direttamente nella pratica clinica, contribuendo così al miglioramento complessivo della qualità dell'assistenza sanitaria». La formazione avrà inizio nel mese di marzo, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo professionale per gli studenti che intraprenderanno questo stimolante percorso formativo.