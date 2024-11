Nei giorni del dolore per l’efferato omicidio del vicebrigadiere Marcello Rega a Roma, arriva una bella notizia che vede protagonista un altro rappresentante dell’Arma. Nell’alto cosentino infatti un uomo di circa 50 anni, F.D., in difficoltà per via del mare in tempesta, è stato salvato dal comandante della Stazione carabinieri di Cittadella del Capo, Alfredo Fedele, il quale, libero dal servizio, nelle vicinanze di un lido balneare ha notato in acqua l’uomo in grave difficoltà. Udite le urla di aiuto, si è lanciato in mare e ha tratto in salvo il malcapitato. Giunti sulla battigia il militare ha effettuato prontamente un massaggio cardiaco rianimandolo e scrivendo una nuova pagina di eroismo per la Benemerita.