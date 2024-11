Si tratta di un filippino, residente a Cosenza. L'uomo è stato ritrovato privo di vita dai passeggeri

Un sessantunenne è morto ieri su un bus della tratta Quattromiglia - Cosenza. Come riporta Quicosenza.it si tratta di un filippino residente a Cosenza che viaggiava sul bus 157. L’uomo è stato ritrovato privo di vita dai passeggeri. Insieme a lui sul bus erano presenti quindici persone che insospettite dal fatto che l’uomo sembrasse non respirare hanno invitato l’autista a fermare il mezzo. La corsa dell’autobus è stata immediatamente bloccata in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri e gli operatori del 118. Dai primi rilievi sembrerebbe che l'uomo sia deceduto a causa di un infarto fulminante che lo avrebbe colpito mentre stava rientrando dal lavoro.