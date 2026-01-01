Era al volante della vettura e su corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza o ferite. I militari dell’Arma stanno tentando di ricostruire le sue ultime ore di vita

Un uomo di 44 anni è stato trovato questa mattina morto nella sua auto in via della Resistenza a Catanzaro. Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale compagnia, innanzitutto per comprendere le cause del decesso. L'uomo è stato infatti ritrovato al volante della sua auto e sul corpo non sono stati rivenuti segni di violenza o ferite.

I militari dell'Arma stanno eseguendo ogni accertamento utile per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo che lavorava all'Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro come tecnico di radiologia. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia.