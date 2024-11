«Gli elenchi dei soggetti fragili inseriti in piattaforma per la prenotazione on line sono stati elaborati mediante estrazione dei soggetti con patologie riconducibili alle aree definite dal Ministero. I pazienti individuati sono quelli in possesso dei codici esenzione riportati nella tabella (QUI LA TABELLA)». È quanto chiarisce in una nota il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

«Tutti i soggetti estremamente vulnerabili che per qualsiasi motivo non riescono ad effettuare la prenotazione mediante i canali telematici possono compilare il modulo allegato da inviare via email esclusivamente all'indirizzo: dgtutelasalute@regione.calabria.it con la compilazione dell’allegato modulo di richiesta.

Insegnanti fuori sede

Gli insegnanti, come le altre categorie individuate dal Ministero della Salute, sono inseriti nella piattaforma di prenotazione in base alle liste fornite da Sogei, tenuto conto dell’ordinanza del commissario straordinario per l’emergenza Covid n. 2/2021, che sono state elaborate tenendo conto delle regioni di servizio. Gli insegnanti che per qualsiasi motivo non riescono ad effettuare la vaccinazione nella regione di servizio possono compilare il modulo allegato da inviare via email esclusivamente all'indirizzo: dgtutelasalute@regione.calabria.it. Le richieste di inserimento pervenute verranno valutate dall’unità di crisi.

Si ricorda che al momento possono prenotare il vaccino anti Covid-19 collegandosi alla seguente indirizzo web: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login

Come prenotarsi

Con la prenotazione è possibile individuare, in base al proprio Cap, la sede vaccinale più vicina e scegliere la data e l’orario in base alle disponibilità. Si porta a conoscenza che si stanno implementando ulteriori centri vaccinali prenotabili per ampliare le disponibilità di prenotazione. Si può effettuare la prenotazione anche tramite call center telefonando al numero verde 800 00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (escluso sabato e festivi).

