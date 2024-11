Cittadini chiamano e scrivono per chiedere supporto e informazioni ma il presidente Monteleone torna a ribadire che l’organizzazione di volontariato ha solo messo a disposizione la propria sede per le somministrazioni

Ai numeri telefonici della Croce Rossa di Crotone arrivano ogni giorno circa 50 chiamate da parte di cittadini che chiedono informazioni sulle attività di vaccinazione anti-Covid, supporto per le prenotazioni o espongono le proprie lamentele. Migliaia i messaggi, dello stesso tenore, che intasano invece l’indirizzo di posta elettronica. Lo rende noto, in una comunicato stampa, la stessa organizzazione, che nella sua sede di via Saffo a Crotone, ospita uno dei centri vaccinali allestiti dall’Asp di Crotone.

Il presidente del comitato crotonese della Cri, Sergio Monteleone, si è trovato così costrette a ribadire – come già successo qualche settimana fa – che «non abbiamo nessuna responsabilità per quanto riguarda le vaccinazioni e le procedure mediche in seno all’idoneità per la somministrazione del vaccino».

Monteleone ricorda che Croce Rossa di Crotone «sta solo offrendo gratuitamente i locali per lo svolgimento dell’attività vaccinale nell’ottica di offrire un servizio alla cittadinanza» e che in tema di vaccinazioni, «l’unica competente è l’azienda Sanitaria Provinciale di Crotone».