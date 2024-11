Prima giornata di vaccini anti-Covid a Crotone. Nel pomeriggio di oggi, nella sala prelievi del laboratorio di analisi dell’ospedale, sono state somministrate le prime 18 dosi ad altrettanti sanitari del San Giovanni di Dio. La prima a ricevere il siero è stata la dottoressa Maria Pompea Bernardi, responsabile delle Usca dell’Asp di Crotone.

Subito dopo di lei, hanno ricevuto il vaccino la dottoressa Gessica Carioti, medico del reparto di Malattie Infettive e Rita Carravetta, medico di Emergency operante nel reparto Covid 2 del nosocomio pitagorico. Omaggio all’impegno delle donne Una scelta non casuale, quella di avviare la campagna di vaccinazione anti-Covid con tre donne. «Abbiamo voluto dare un segnale simbolico – ha spiegato il direttore generale facente funzioni dell’Asp di Crotone, Francesco Masciari – dando un riconoscimento a tutte quelle donne che, da marzo, sono impegnate in prima linea nella battaglia contro il Covid, in ospedale e sul territorio».

Medici emozionati

«Sono felice ed emozionata – ha detto Bernardi – di rappresentare i medici delle Usca. Mi auguro che questa vaccinazione ci tiri finalmente fuori da questa pandemia terribile che ha messo in discussione le nostre abitudini». La dottoressa ha infine sottolineato l’importanza della vaccinazione e della sicurezza dei sieri, studiati per combattere il virus: «Vorrei lanciare un messaggio a tutti i crotonesi: non devono avere paura del vaccino, non c’è alcun pericolo, di nessun genere». «Essere tra i primi tre medici vaccinati a Crotone – ha aggiunto Carravetta – e far parte di questa grande campagna vaccinale è davvero una grande emozione. Questo vaccino è una grande speranza per tutti noi».

Da domani si entra a regime

La campagna di vaccinazione proseguirà nei prossimi giorni e interesserà il personale sanitario che si è prenotato sulla piattaforma dell’Asp. «Oggi abbiamo testato tutta la nostra organizzazione – ha spiegato Masciari – e abbiamo iniettato 18 dosi. Da domani saremo a regime e prevediamo di farne diverse decine al giorno». Il primo carico di vaccino anti-Covid è arrivato all’ospedale di Crotone nella mattinata del 31 dicembre scorso: al suo interno, 195 flaconcini contenenti 1.170 dosi.