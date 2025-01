Un uomo è stato arrestato all'arrivo con un traghetto a Messina da militari della Guardia di finanza perché trasportava su un'auto presa a noleggio un chilogrammo di cocaina.

Durante i consuetudinari controlli ai passeggeri ed ai veicoli alla Rada S. Francesco, i militari hanno sottoposto a controllo l'utilitaria, risultata noleggiata il giorno stesso, il cui conducente, un calabrese, ha detto di dover far visita ad un amico ricoverato in un ospedale di Messina, senza essere in grado di fornire ulteriori elementi.

Insospettiti dalle dichiarazioni, i militari hanno deciso di approfondire il controllo con l'ausilio del cane antidroga Urban, che ha segnalato la presenza della droga nel bagagliaio dell'auto.