Il rogo si è sviluppato tra le località San Minà e Acquafredda, con una densa colonna di fumo visibile da tutto il litorale. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco

Un vasto incendio di vegetazione si è sviluppato tra le località San Minà e Acquafredda, nel comune di Lamezia Terme. Sul posto sono operative le squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme e la squadra Aib dei vigili del fuoco volontari del Comando di Catanzaro. Presente inoltre un Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento), incaricato del coordinamento delle operazioni di spegnimento.

A causa della particolare impervietà dell'area interessata e della notevole estensione del fronte di fuoco, è stato disposto l'impiego di mezzi aerei antincendio, con l'intervento di un canadair, di un elicottero S-64F della flotta aerea dello Stato e di un elicottero della Regione Calabria.

A supporto delle operazioni sono inoltre presenti una squadra di Calabria Verde e un'autobotte della Regione Calabria per il rifornimento idrico.

La densa colonna di fumo è visibile anche dal litorale lametino, dove ha destato apprensione tra i numerosi bagnanti, richiamando l'attenzione anche per la continua attività dei mezzi aerei impegnati nei prelievi d'acqua in mare e nelle operazioni di spegnimento. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.