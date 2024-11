L’ordinanza n. 8 del 29 marzo 2023, emessa dalla Commissione straordinaria che guida il Comune di Nocera Terinese, che impone il divieto di flagellazione ai vattienti nei giorni del Venerdì e del Sabato Santo durante le processioni tradizionali, non è stata presa per niente bene dai cittadini del centro del Catanzarese.

Proprio nella giornata di ieri abbiamo dato la notizia dell’avvio di una raccolta firme, organizzata dalle principali associazioni presenti sul territorio. La petizione, in poco più di 24 ore, è stata sottoscritta da 1199 persone (il comune di Nocera conta sulla carta 4773 abitanti ndr.) e già nella serata di ieri, tutta la documentazione è stata inviata tramite pec agli uffici municipali.

«Rappresentando le istanze di numerosi cittadini noceresi e non, di cui si allegano le generalità, si rimette alla c.a. delle SS. VV. un documento in cui si segnala la necessità di revocare l’Ordinanza». Si legge nella lettera trasmessa alla Commissione

«A tal proposito si chiede, anche, l’incontro di una rappresentanza dei richiedenti/sottoscrittori con le SS. LL. al fine di poter meglio illustrare l’importanza storica e culturale del rito dei vattienti da cui scaturisce la necessità di poterlo ripristinare, consentendo alla comunità di riappropriarsi delle proprie secolari tradizioni legate al ciclo pasquale e favorendo, in questo modo, il processo di coesione sociale specie in questa fase storica di profonda crisi – si legge ancora -. In attesa di un proficuo ed urgente confronto su tali temi, si porgono i più cordiali saluti».

La petizione è stata presentata dalle associazioni: Pro Loco Ligea, Lavori di Corsa, Il Comitato.com, Nocera Attorinese, Nocera nel Cuore, JOFC Nocera Terinese, Milan Club Nocera Teinese.

Le associazioni nella lettera informano che: «La sottoscrizione, iniziata nel pomeriggio di domenica .02.04 us, continua, per cui nei prossimi giorni saranno inviati ulteriori sottoscrizioni». Inoltre, è partita anche una raccolta firme online sempre riguardante la revoca dell’ordinanza.