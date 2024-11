Una Mercedes prende fuoco nei pressi di San Fili sulla Statale 107. Traffico in tilt

Lunghe code e disagi lungo la statale 107 tra Cosenza e Paola a causa di un veicolo in fiamme nei pressi dello svincolo di San Fili. Per cause in corso di accertamento, una Mercedes Classe A diretta verso la costa ha preso fuoco.

Illeso il conducente, riuscito a mettersi in salvo appena si è accorto di quanto stava accadendo. Sul posto i vigili del fuoco, il personale Anas e la polizia stradale, per regolare il flusso del traffico molto sostenuto.