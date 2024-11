Un ambulante di 38 anni, P.G., residente a Taurianova è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Zungri per il reato di commercio abusivo in aree pubbliche. L'uomo è stato sorpreso nei pressi dello scalo ferroviario di Zambrone a bordo del suo furgone mentre era intento a vendere elettrodomestici di vario genere apparentemente per conto di una nota catena commerciale. Insospettiti dall'atteggiamento del 38enne i militari hanno deciso di approfondire il controllo richiedendo anche l'intervento degli uomini della Guardia di Finanza di Vibo per gli accertamenti di natura tributaria. Nei suoi confronti è stata quindi elevata una sanzione amministrativa di oltre 2500 euro mentre la merce presenta sul furgone del valore complessivo di circa 3000 euro è stata posta sotto sequestro.