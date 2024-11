La stazione dei carabinieri di Soverato ha sequestrato materiale pirotecnico e giochi pirici di vario genere per un peso complessivo di circa 3 chilogrammi, denunciando alla Procura della Repubblica di Catanzaro un commerciante del posto perché sprovvisto di autorizzazione. Tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modica quantità di marijuana detenuta per uso personale. Le attività rientrano nei controlli dei militari della compagnia di Soverato che, nel corso del periodo festivo, hanno intensificato la presenza lungo il litorale ionico che va da Copanello a Guardavalle Marina, passando per i comuni delle pre-Serre.

Complessivamente sono state identificate oltre 260 persone e controllati più di 140 mezzi. Durante diversi interventi delle pattuglie, d’iniziativa o su richiesta al numero d’emergenza 112, è stato effettuato un arresto e diverse sono state le denunce e segnalazioni amministrative.