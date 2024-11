L’inchiesta è partita a metà giugno dopo la denuncia di una donna di 50 anni di Rosasco, nel Pavese. Aveva acquistato una polizza Rca su un sito web che aveva prezzi vantaggiosi, ma dopo il pagamento non aveva ricevuto nulla.

Dagli accertamenti condotti dai carabinieri di Candia Lomellina è emerso che un 27enne di Cirò Marina, in provincia di Crotone, aveva aperto una falsa pagina in cui promuoveva assicurazioni online per attirare potenziali clienti. Il premio veniva versato su un conto Banco posta a lui intestato, aperto e chiuso in pochi giorni, per poi passare direttamente su quelli dei suoi complici.

I carabinieri hanno denunciato sei persone, tutte di origini calabresi e di età compresa tra i 27 e i 53 anni. Nella truffa sono cascate almeno 18 persone in pochi giorni su tutto il territorio nazionale, a cui la banda ha rubato circa 21.100 euro.