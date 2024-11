Nella serata di ieri a Vibo Valentia, un ragazzo, S.S. di 20 anni di Vibo, è stato accoltellato da un 15enne di nazionalità romena, nei pressi dei giardinetti pubblici “Villa Gagliardi”.

La vittima, al termine della serata trascorsa con gli amici, stava facendo rientro a casa accompagnato da un ex compagno di scuola quando all’improvviso e senza un ragionevole motivo è stato aggredito con un coltello all’altezza della clavicola sinistra da parte di uno sconosciuto.

L’aggressore è stato messo in fuga dall’intervento di passanti. Immediatamente allertati, i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo hanno da subito attivato un massiccio dispositivo di ricerca dell’accoltellatore che a seguito della descrizione fornita dalla vittima è stato identificato seppur non ancora rintracciato.

Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso del capoluogo dove è stato dimesso poco dopo con una prognosi di 10 giorni salvo complicazioni.

Continuano senza sosta invece le ricerche dell’aggressore che, affetto da disturbi psichici - come d’altronde dimostrato dalla madre convocata al Comando di Vibo Valentia - non ha fatto rientro a casa dopo il fattaccio rendendosi di fatto irreperibile.