L'allerta della Protezione civile per via delle fortissime raffiche di vento che stanno colpendo nelle ultime ore la città. Già registrati ingenti danni, ma nessun ferito

Fortissime raffiche di vento stanno colpendo da stamane Cosenza, e la Calabria in generale. La Protezione civile ha invitato la popolazione a non lasciare la propria casa se non per le emergenze, per evitare eventuali incidenti come quelli accaduti a Reggio Calabria, dove un uomo è morto nella sua auto colpita da un albero, e a Vibo Valentia, dove un bimbo di otto anni è stato colpito da un albero. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni al 'Riuniti' di Reggio. Nessun incidente a Cosenza, dove però sono segnalati ingenti danni per via delle raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 135 chilometri orari.