Avrebbero inveito contro la donna minacciandola per farla desistere dall'effettuare il controllo previsto e le avrebbero sottratto il telefono per impedirle di chiamare i soccorsi

I carabinieri della stazione di Verbicaro, nel Cosentino, hanno arrestato 4 persone, componenti di uno stesso nucleo familiare, per sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. I quattro, che gestiscono un'azienda agricola proprio a Verbicaro, nel pomeriggio di ieri hanno ricevuto la visita di un'ispettrice del lavoro incaricata di eseguire un controllo amministrativo.

Gli allevatori, dopo averla invitata ad entrare in casa per prendere un caffè, hanno però iniziato ad inveire contro la donna, minacciandola per farla desistere dall'effettuare il controllo previsto. In particolare, tutta la famiglia, padre madre e due figli, ha tenuto segregata la donna in una stanza, sottraendole il telefono cellulare per impedirle di chiamare i soccorsi che però, fortunatamente, era riuscita ad allertare qualche minuto prima all'insaputa dei suoi aggressori. Sono stati poi i carabinieri, giunti sul posto, a salvare la donna e ad arrestare tutta la famiglia di allevatori. (Agi)