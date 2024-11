Il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani ha incontrato ieri il magistrati per fare il punto della situazione sui lavori di messa in sicurezza del viadotto crollato

Si è tenuto ieri un incontro, in Prefettura a Castrovillari, tra il procuratore di Catanzaro Raffaele Mazzotta e il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani per fare il punto della situazione sui lavori di messa in sicurezza del Viadotto Italia dell'autostrada Salerno-Reggio. è stata una lunga discussione durante il quale la presidente Armani ha ribadito che la riapertura ci sarà a breve una volta eseguiti i lavori di messa in sicurezza che consistono nella demolizione delle campate della carreggiata autostradale del viadotto, direzione sud, vicine alla campata crollata lo scorso due marzo, dove ha perso la vita un giovane operaio rumeno.



Armani, secondo quanto si è appreso, ha ribadito l’intenzione di Anas, una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza e ottenuto il dissequestro dell’opera, di riaprire il tratto nel più breve tempo possibile. Nel corso dell’incontro con i magistrati è stato fatto il punto sui lavori che sono seguiti anche dai consulenti dei magistrati. I lavori di riparazione del pilone, è stato detto da Anas, sono a buon punto.