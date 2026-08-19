L’uomo, originario di Nicotera e residente a Vibo Valentia, è arrivato al pronto soccorso dello Jazzolino poco dopo l’una. Presentava diverse ferite al torace e all’addome. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’aggressione

Un uomo di 91 anni, originario di Nicotera e residente a Vibo Valentia, è stato ricoverato nella notte all’ospedale Jazzolino dopo essere stato ferito con un’arma da taglio. L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al 118 e l’anziano è arrivato al pronto soccorso poco dopo l’una.

Il 91enne presentava diverse lesioni al corpo, in particolare nella zona del torace e dell’addome. Le ferite gli avrebbero provocato anche un versamento pleurico. Considerate le sue condizioni, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Catanzaro e ricoverato nel reparto di chirurgia toracica. Le sue condizioni sono gravi.

Sul caso sono intervenuti gli agenti della Questura di Vibo Valentia, che hanno raccolto al pronto soccorso i primi elementi utili a ricostruire quanto accaduto e hanno avviato gli accertamenti per individuare il responsabile del ferimento.

Tra le piste al vaglio degli investigatori c’è anche quella che riguarda la badante dell’anziano, una donna di origine ucraina. La sua posizione è attualmente oggetto di verifiche.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ore precedenti al ricovero e di accertare dove e in quali circostanze l’anziano sia stato ferito. Gli accertamenti proseguono sotto il coordinamento della Questura e nel massimo riserbo.