Aveva compiuto 4 anni lo scorso 2 marzo, il bimbo morto ieri notte al Pronto soccorso di Vibo Valentia. Domani sul corpicino del piccolo Giuseppe Bruni, di Dasà, sarà eseguita l'autopsia. Si cerca così di dare spiegazione a una morte che ha gettato nello sconforto non solo la comunità dasaese, ma l'intera provincia.

Il bimbo, che sembra non soffrisse di alcuna patologia, era stato portato in ospedale a Vibo - dopo una tappa alla Guardia medica di Acquaro - dai genitori dopo qualche giorno di febbre alta e convulsioni. Quindi il triste epilogo, sul quale ora si cerca di fare luce. Per il piccolo Giuseppe poi, ultimo di cinque fratelli, i funerali nella sua Dasà.