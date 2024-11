La vittima in più occasioni sarebbe stata costretta a fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale di Tropea a causa delle aggressioni subite da parte dell'uomo

Avrebbe picchiato e maltrattato più volte la propria compagna colpendola con pugni, calci e schiaffi fino a procurarle anche una ferita alla testa con un utensile da cucina.

Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia e della Squadra di Polizia giudiziaria del Posto fisso di Tropea hanno dato esecuzione ad una ordinanza, emessa dal Gip di Vibo Valentia su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo che è stato arrestato e posto ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento rappresenta l'epilogo di indagini scaturite dalla denuncia presentata dalla vittima che, in più occasioni, sarebbe stata costretta a fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale di Tropea a causa delle aggressioni subite dal compagno.

La donna, stanca infine dei soprusi fisici e psicologici patiti, si è rivolta al 113 che, a seguito della richiesta di aiuto, ha inviato una volante del posto fisso di Tropea nell'abitazione della coppia. Gli investigatori hanno avuto modo così di raccogliere elementi utili ascoltando anche diversi testimoni.