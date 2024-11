È morto il paziente caduto nel vuoto dalla scala antincendio dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Vittima un 41enne di Gioia Tauro, che si sarebbe arrampicato sulla scala esterna di uno dei reparti del nosocomio, cadendo giù dopo un volo di diversi metri. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, prima delle 14.

A soccorrere il giovane, che si trovava in cura nel reparto di Psichiatria dello Jazzolino, gli stessi sanitari che hanno udito dei rumori ed uscendo fuori hanno ritrovato il giovane riverso per terra. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Sul posto per ricostruire quanto accaduto gli agenti delle Volanti della Questura di Vibo Valentia. Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto autolesionista.