Un escavatore dell'impresa che sta realizzando la struttura ha preso fuoco alle prime luci dell'alba. Avviati i rilievi per individuare le cause dell'incendio

Intimidazione o incidente? Questo il dilemma degli inquirenti intervenuti stamani in via Moderata Durant, nel cantiere dove è in costruzione il nuovo teatro. Alle prime luci dell'alba uno dei mezzi ha preso fuoco. Incendio domato grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco. Pare che gli inquirenti stiano seguendo la pista dolosa, ma per ora vige il massimo riserbo sulle indagini in attesa dei rilievi specialistici.

