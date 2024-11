A poco più di un mese dalla riapertura, nuovi avvallamenti si sono infatti formati lungo la strada di Longobardi, frazione di Vibo Marina. «Una storia che sta prendendo sempre più la forma della farsa... Ma da farsa a tragedia, il passo è breve», è il commento del segretario cittadino del Pd Francesco Colelli.

«Non è accettabile – denuncia Colelli - che poche decine di metri, che hanno già visto tre interventi uguali nel giro di pochissimo tempo, versino in queste condizioni. Non si può giocare con i soldi di un Comune che vive in una situazione economico-finanziaria drammatica, per poi ritrovarsi a distanza di un solo mese - prosegue - punto e a capo». L’importante arteria che collega Vibo Valentia alle marinate è rimasta a lungo chiusa per lavori urgenti di messa in sicurezza. «Quest'ultimo intervento per un importo complessivo di 920 mila euro– aveva assicurato il sindaco Maria Limardo – è quello risolutivo».

Al primo cittadino e all’assessore ai Lavori pubblici Carmen Corrado si rivolge il segretario cittadino del Pd: «Chiedo immediate spiegazioni e poi si facciano da parte. Vibo e le frazioni – conclude - non possono più sopportare questo scempio quotidiano».