E' stato il figlio ad allertare il 118. Sul posto la Polizia scientifica per i rilievi del caso

Vibo Marina - Una donna di 67 anni, Teresina Rossi, di Vibo Marina, è stata rinvenuta cadavere, questa mattina, all'interno di una casa di via Senatore Parodi, complesso Gioconda. E' stato il figlio di 41 anni ad allertare il 118. Non si conoscono ancora le cause della morte. sul posto la Polizia scientifica per i rilievi del caso. Il figlio della vittima è stato portato in Questura per ricostruire l'accaduto: agli inquirenti avrebbe detto di essere rientrato a casa e di aver trovato la madre a terra priva di vita. L'inchiesta è condotta dal pm Cutroneo e dal dirigente della Squadra Mobile Marini.

Il cadavere della donna, pensionata di origini bergamasche, è stato trovato dal figlio in cucina e non sembrerebbe avere tracce di violenza. Gli investigatori avrebbero trovato tracce di sangue in alcune stanze della casa mentre altre sarebbero state pulite dal figlio della vittima, come lui stesso ha dichiarato nel lungo interrogatorio in Questura. Pare che il giovane di 42 anni soffrisse di problemi psichici e, solo dopo aver ascoltato la sua versione dei fatti, il capo della Mobile e il pm hanno deciso di indagare l’uomo per omicidio aggravato dal vincolo parentale.

Intanto il sostituto procuratore di Vibo Valentia Santi Cutroneo ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo della donna che verrà eseguita, martedì prossimo, dal medico legale Katiuscia Bisogni e dovrà accertare le cause della morte della donna.