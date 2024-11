Partiranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione del quartiere pennello di Vibo Marina. L’intervento prevede una spesa di oltre 4 milioni e mezzo di euro di fondi Pisu.

In particolare sarà realizzata una lunga scogliera a mare per proteggere abitazioni, condotte fognarie e idriche, e strade che si trovano a poche decine di metri dall’arenile. Previste anche piste ciclabili e pedonali e un parcheggio. Nel 2007 vennero realizzati lavori di riqualificazione di piazza Capannina e sul lungomare , interventi che non sono riuscirono a fermare l’erosione costiera tanto che la piazzetta sprofondò, danneggiando anche un chiosco.