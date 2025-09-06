L’incidente in un “boot camp”, un percorso fitness con ostacoli per allenamenti ad alta intensità. Il bimbo era a cavalcioni sull’asse che poi si è spostata travolgendolo. Le sue condizioni sono molto gravi

Sarà trasferito con un volo militare, destinazione ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il bambino di 3 anni e mezzo che ieri sera è rimasto schiacciato da una trave all’interno del Parco Urbano di Vibo Valentia. Il delicato intervento chirurgico effettuato dall’equipe di Chirurgia dello Jazzolino è riuscito a fermare l’emorragia, ma il quadro clinico è complesso e la prognosi resta riservata.

L'incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 all'interno del Parco Urbano di Vibo Valentia. Pare che il piccolo, che era insieme al padre, si sia messo a cavalcioni su una trave nell'area dedicata al percorso di allenamento di tipo militare installata a luglio scorso. Mentre dondolava l'asse di legno ha ceduto schiacciando il piccolo che è rimasto gravemente ferito all'addome e al torace. Le condizioni del bambino sono apparse subito gravissime. Trasportato d'urgenza allo Jazzolino i medici lo hanno operato.