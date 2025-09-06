Il piccolo di 4 anni è arrivato in ospedale in condizioni disperate, ora si trova in Rianimazione. L’area giochi posta sotto sequestro, indagini sono in corso

Gravissimo incidente ieri sera al Parco urbano di Vibo Valentia. Un bambino del posto, di quasi 4 anni, è rimasto schiacciato da una trave riportando gravi ferite all’addome e al torace. Il piccolo si trovava al parco insieme ai genitori per una passeggiata.

Sul posto, poco dopo le 20.30 di ieri sera, un’ambulanza del 118 che ha trasportato il bambino all’ospedale Jazzolino. Il piccolo giunto in gravissime condizioni, è stato operato d’urgenza dall’equipe di Chirurgia. Ora si trova in Rianimazione con prognosi riservata.

Nell’area giochi dove è avvenuto l’incidente anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. L’area è stata sottoposta a sequestro.