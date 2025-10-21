Si tratta di due coniugi e di un loro vicino di casa disabile. Erano insieme in auto quando si sono scontrati frontalmente con un autobus. Marito e moglie sono morti sul colpo, l’altro passeggero in ospedale a Catanzaro. I nomi

Una tragedia che ha scosso Serra San Bruno e non solo. Tre giovani vite spezzate in un drammatico incidente sulla strada statale 682 Jonio‑Tirreno, all’altezza di Gioiosa Ionica. Le vittime delle scontro frontale di questo pomeriggio tra un’auto e un pullman sono Salvatore Primerano, classe ‘88 originario di Santa Caterina sullo Ionio ma residente a Serra; sua moglie Lucia Vellone, classe ‘97, di Serra San Bruno; Domenico Massa, classe ‘81 di Serra San Bruno.

I due coniugi sono morti sul colpo. A casa ad aspettarli c’erano i loro due figli piccoli, che non li vedranno mai più rientrare. Domenico Massa era un loro vicino di casa, affetto da disabilità. Ferito gravemente nell’impatto, è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Catanzaro dove purtroppo è spirato poco dopo.

La notizia si è rapidamente diffusa a Serra San Bruno e nei centri vicini, lasciando attoniti amici, parenti e conoscenti. Troppo forte il dolore e lo shock per una tragedia così grande, mentre la comunità si stringe attorno alle famiglie dei tre giovani.