Tre auto danneggiate a Nicotera, la quarta a Santa Domenica di Ricadi

Notte di fuoco in provincia di Vibo Valentia. Quattro le automobili incendiate. Due sono andate completamente distrutte in piazza San Giuseppe a Nicotera, una Renault Clio di C. F., di 43 anni, del luogo, ed un furgone Fiat Doblò, di Z. W., cittadino ucraino di 46 anni. Le fiamme si sono quindi estese anche ad un Fiat Punto di proprietà di E. M., 51 anni, del luogo, che ha riportato seri danni.



Continua a leggere su Il Vibonese