Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi nell’area del cimitero di Bivona nel corso delle ricerche del 52enne di Vibo Marina di cui si sono perse le tracce nelle scorse ore. A ritrovare il corpo sono stati i carabinieri impegnati nell’ambito del piano di ricerca persone scomparse attivato dalla Prefettura di Vibo proprio in relazione alla scomparsa dell’uomo. Si esclude, tuttavia, vista lo stato del cadavere, che possa trattarsi della medesima persona. Accertamenti sono stati avviati per risalire all’identità del cadavere.