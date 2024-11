Tentativo di incendio a Vibo Valentia in piazza delle Erbe ai danni della frutteria dei familiari del collaboratore di giustizia, Andrea Mantella. Ignoti hanno tentato di dare fuoco alle cassette dove viene riposta la frutta ed alla struttura esterna che dà sulla strada. L’intenzione, però, stando ai primi rilievi dei vigili del fuoco, era quella di far propagare le fiamme all’intero locale. Solo il, provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni ingenti. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini si sono portati i carabinieri che non escludono una ritorsione per via della collaborazione con la giustizia di Andrea Mantella. Non escluso neppure un collegamento con il tentativo di incendio di un’auto nel quartiere Sant’Aloe avvenuto qualche giorno fa.