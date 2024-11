Il giovane si trovava in pieno centro in compagnia di due amici, i quali sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale

Un ventenne di Vibo Valentia è stato arrestato da agenti della squadra volante per il reato di evasione. Il giovane, infatti, era sottoposto a regime di arresti domiciliari ma nonostante ciò i poliziotti lo hanno sorpreso a passeggiare in via XXV aprile, a Vibo.

Il ventenne era in compagnia di due amici, i quali, successivamente identificati, sono stati segnalati all’autorità amministrativa perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Al termine delle formalità di rito, il giovane, è stato accompagnato a casa in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.