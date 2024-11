Tragedia sfiorata a Vibo Valentia questa mattina in viale Affaccio. Un albero di pino marittimo si è spezzato ad un’altezza di circa 5 metri cadendo su un’auto in sosta e tranciando alcuni cavi telefonici.

Sul posto i vigili del fuoco. Per la rimozione del grosso tronco si è reso necessario l’intervento della gru per consentire il taglio senza arrecare ulteriori danni alla vettura interessata. Solo per un fortuito caso non si sono registrati danni a persone.